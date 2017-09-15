Сирия сегодня: в Астане подписано соглашение по Идлибу, Россия отчиталась об обстановке в зонах деэскалации

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Сирия, 15 сентября. В Астане достигнуто соглашение о границах зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Российские представители комиссии по перемирию в САР зафиксировали шесть случаев нарушения «режима тишины». Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Соглашение по Идлибу

Договаривающиеся стороны в межсирийских переговорах в Астане смогли достичь соглашения о границах еще одной зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает информационное агентство Anadolu.

Отмечается, что в настоящее время представители Российской Федерации, Ирана и Турции обсуждают — чьи конкретно силы будут расквартированы на территории провинции, контроль над которой так называемая «умеренная оппозиция» после ряда крупных боевых столкновений и терактов уступила коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам».

Напомним, вооруженный конфликт в Сирийской арабской республике продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по сирийскому урегулированию проходят на двух площадках — в Астане и в Женеве. Накануне в столице Казахстана начался шестой раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса.

Нарушения «режима тишины»

Представители РФ в комиссии по перемирию в САР за сутки зафиксировали шесть случаев нарушения режима прекращения огня, турецкая сторона — четыре, значится в информационном бюллетене военного ведомства РФ.

«За сутки зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — два, Дамаск — три, Хама — один. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре нарушения в провинциях: Дамаск — два, Хама — два», — говорится в документе.

Стоит подчеркнуть, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из различного стрелкового вооружения были зафиксированы в районах, подконтрольных боевикам запрещенных в России террористических группировок «Джебхат ан-Нусра*» и «Исламское государство*».

Китай готов присоединиться к астанинским встречам

Власти Китайской Народной Республики готовы сыграть конструктивную роль в астанинских переговорах по Сирии, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Мы надеемся, что в ходе следующего раунда астанинских переговоров будут достигнуты позитивные результаты. Китайская сторона поддерживает все усилия, которые способствуют политическому урегулированию сирийского кризиса, и мы готовы сыграть конструктивную роль для этого», — отметила она и подчеркнула, что встречи в Астане — важная составляющая женевских переговоров.

Напомним, специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев ранее сообщил, что следующая встреча по САР в Астане состоится в конце октября и на ней возможно участие новых стран-наблюдателей. Ими могут стать Китай, ОАЭ, Египет и Ливан.

* Организация запрещена на территории РФ.