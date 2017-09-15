Наблюдателями в зоне деэскалации в Идлибе станут Россия, Турция и Иран

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Астана, 15 сентября. Россия, Турция и Иран станут наблюдателями в четвертой зоне деэскалации в сирийском Идлибе, заявил источник в одной из делегаций на переговорах в Астане.

«Турция станет по внутренней границе зоны деэскалации, а Россия и Иран — по внешней», -рассказал собеседник РИА Новости. Таким образом, Москва и Тегеран будут наблюдателями со стороны территории, подконтрольной властям САР, а представители Анкары – со стороны территории, находящей под контролем оппозиции.

Напомним, сейчас в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в районе Восточной Гуты, а также в провинции Даръа.