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Поклонская назвала условие для встречи с Учителем
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    Поклонская назвала условие для встречи с Учителем

    17:11  15 Сентября 2017
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    Поклонская назвала условие для встречи с Учителем

    Москва, 15 сентября. У депутата Государственной думы от партии «Единая Россия» Натальи Поклонской нет личного желания встретиться с Алексеем Учителем, который является режиссером нашумевшего фильма «Матильда». 

    «Честно желания встретиться с Учителем у меня нет, если возникнет служебная необходимость, то без условий, выдвигаемых в мой адрес, конечно же я найду возможность пригласить режиссера», — сообщила она в интервью РИА Новости.

    Ранее Поклонская рассказала, планирует ли она выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #матильда #учитель #поклонский
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