Поклонская назвала условие для встречи с Учителем

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Москва, 15 сентября. У депутата Государственной думы от партии «Единая Россия» Натальи Поклонской нет личного желания встретиться с Алексеем Учителем, который является режиссером нашумевшего фильма «Матильда».

«Честно желания встретиться с Учителем у меня нет, если возникнет служебная необходимость, то без условий, выдвигаемых в мой адрес, конечно же я найду возможность пригласить режиссера», — сообщила она в интервью РИА Новости.

Ранее Поклонская рассказала, планирует ли она выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году.