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Возможную причастность ИГ к теракту в Лондоне прокомментировал британский генерал
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    Возможную причастность ИГ к теракту в Лондоне прокомментировал британский генерал

    12:55  15 Сентября 2017
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    Возможную причастность ИГ к теракту в Лондоне прокомментировал британский генерал

    Лондон, 15 сентября. Самодельная бомба, взорвавшаяся сегодня в лондонском метро, не похожа на СВУ террористов ИГ*, заявил британский генерал-майор Клайв Чапман, возглавлявший ранее контртеррористическое подразделение министерства обороны Соединенного Королевства. 

    Такое заявление он сделал эфире телеканала Sky News, уточняет РИА Новости. «Эта взрывчатка не выглядит как высокотехнологичное взрывное устройство от ИГ», — подчекнул Чапман.

    Напомним, взрыв прогремел сегодня в вагоне поезда на станции «Парсонс Грин», после этого часть «зеленой» ветки подземки от станции Эрлс-Корт до станции Уимблдон перекрыли, саму станцию закрыли. Скотланд-Ярд квалифицировал произошедшее как теракт.

    Кроме того, стало известно об обнаружении в метро второй самодельной бомбы, ее обезвредил отряд взрывотехников.

    По данным газеты The Sun, в результате взрыва пострадало несколько пассажиров. У некоторых диагностировали ожоги лица, у некоторых обгорели волосы. 

    Группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ. 
     

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
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