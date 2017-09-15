Дамаск: боевики «Файлак ар-Рахман» оставили несколько строений в пригороде Джобар

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Дамаск, 15 сентября. Боевики «Файлак ар-Рахман» потеряли контроль над рядом строений в Джобаре.

Арабское издание «Аль-Масдар» сообщает, что боевики группировки «Файлак ар-Рахман», которая ранее была связанна с террористической организацией «Джебхат ан-Нусра*» (запрещена в России), были вынуждены отступить с удерживаемых позиций в восточном пригороде Дамаска Джобаре.

Отступление из нескольких зданий было сделано под угрозой подрыва мин в фундаментах строений. Последние дни боевики и военнослужащие правительственных сил активно минируют подземные коммуникации и здания в пригороде Дамаска. В результате подрывов погибло несколько десятков человек с обеих сторон.

* Организация запрещена на территории РФ.