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Песков признался, что в Кремле с интересом ждут выхода «Матильды»
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    Песков признался, что в Кремле с интересом ждут выхода «Матильды»

    13:55  15 Сентября 2017  /обновлено: 14:10  15 Сентября 2017
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    Песков признался, что в Кремле с интересом ждут выхода «Матильды»

    Москва, 15 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в планах главы государства Владимира Путина нет встречи с авторами кинокартины «Матильда».

    «Нет, пока президент этот фильм не смотрел, — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. — Вместе с тем, скоро фильм выходит в прокат, мы все ждем этого, фильм разрекламированный».

    Песков признался, что в Кремле с интересом ждут выхода «Матильды»

    Напомним, ранее министр культуры РФ Владимир Мединский направил письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой обеспечить безопасность, а также пресечь возможные провокации в ходе показа фильма «Матильда».


     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #песков #кремль #матильда
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