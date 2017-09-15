Песков признался, что в Кремле с интересом ждут выхода «Матильды»

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Москва, 15 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в планах главы государства Владимира Путина нет встречи с авторами кинокартины «Матильда».

«Нет, пока президент этот фильм не смотрел, — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. — Вместе с тем, скоро фильм выходит в прокат, мы все ждем этого, фильм разрекламированный».

Напомним, ранее министр культуры РФ Владимир Мединский направил письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой обеспечить безопасность, а также пресечь возможные провокации в ходе показа фильма «Матильда».



