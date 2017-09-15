Что ждет россиян с введением налога на Aliexpress и Amazon, объясняет аналитик «Альпари»

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В правительство России подано предложение ввести налог для иностранных онлайн-ритейлеров, в том числе для AliExpress, Amazon и eBay. Об этом попросили аналогичные российские площадки, чтобы уменьшить конкуренцию. По мнению заместителя директора аналитического департамента «Альпари» Натальи Мильчаковой, это мера неизбежна, и, скорее всего, такой налог будет введен, но рядовые россияне смогут избежать серьезных проблем в связи с этой мерой, хотя стоимость товаров для них может несколько вырасти.

«С высокой долей вероятности можно предполагать, что НДС для иностранных ритейлеров будет введен, — отметила Наталья Мильчакова в комментарии Федеральному агентству новостей. — С другой стороны, учитывая популярность некоторых иностранных сайтов интернет-торговли, для них могут сделать послабления по НДС — так называемую «упрощенку». Но, думаю, что все равно этому налогу быть. Потому что пока получается, что отечественные интернет-магазины находятся в неравном, менее выгодном положении, они менее конкурентоспособны, чем аналогичные иностранные площадки».

По словам эксперта, обойти новые требования продавцам и покупателям, скорее всего, не удастся — в новом законе будут прописаны меры, которые сделают попытки обмана более затратными, чем честный путь.

«Думаю, раз уж этот налог введут, то, значит, все будут обязаны его платить, — отметила собеседница ФАН. — Полагаю, что способов обойти его не будет, по крайней мере, законных. Но не исключено, допустим, что какие-то из иностранных площадок, которые посчитают, что доставка товаров в Россию связана с большими издержками, могут просто прекратить поставки в нашу страну. Хотя, с другой стороны, понятно, что тогда они лишатся дополнительных доходов».

По словам аналитика, цены в сегменте интернет-торговли, конечно, вырастут, но незначительно, поскольку конкуренция в этой отрасли слишком высока.

«Цены, конечно, вырастут на величину НДС, но — с другой стороны — у российских покупателей всегда есть выбор — они могут обратиться в отечественный интернет-магазин, в котором цены будут практически одинаковы с иностранными площадками. А один и тот же товар можно найти, например, в каком-нибудь агрегаторе — например, на «Яндекс-маркете» — и посмотреть, на каких сайтах его можно приобрести по наиболее выгодной цене», — отметила Наталья Мильчакова

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в правительстве сообщила, что российская Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) считает, что у иностранных интернет-компаний, таких, как AliExpress, Amazon и eBay, в настоящее время есть серьезное конкурентное преимущество, поскольку на сегодняшний день они освобождены от НДС и ввозных таможенных платежей при реализации товаров стоимостью до тысячи евро, весом до 31 килограмма.

В связи с этим АКИТ разработала поправки в Налоговый кодекс и в закон «Об информации», в соответствии с которыми Роскомнадзор сможет блокировать сайты компаний, которые откажутся платить НДС. Представители ассоциации предлагают сделать этот закон аналогичным «налогу на Google», который вступил в силу в 2017 году. По этому закону иностранные продавцы, реализующие через Интернет электронный контент или программное обеспечение, должны платить НДС 18%. По данным источника издания, профильное министерство уже пообещало рассмотреть аналогичное предложение, касающееся AliExpress и Amazon, и, по мнению экспертов, с высокой долей вероятности оно будет принято.