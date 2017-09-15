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Эксперт прокомментировал идею введения налога для AliExpress и Amazon в России
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    Эксперт прокомментировал идею введения налога для AliExpress и Amazon в России

    16:09  15 Сентября 2017
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    Эксперт прокомментировал идею введения налога для AliExpress и Amazon в России

    Москва, 15 сентября. Интернет-омбудсмен России Дмитрий Мариничев высказался по поводу идеи ввести налог на зарубежные онлайн-ретейлеры, включая AliExpress, Amazon и eBay.

    По мнению Мариничева, западные компании не имеют конкурентного преимущества. Они работают в своей юрисдикции, а делают заказы и размещают объявления россияне, сообщает RT.

    Интернет-омбудсмен России считает, что введение требований для этих компаний, может превратиться в дополнительную налоговую нагрузку или дополнительные затраты для россиян. Мариничев подчеркнул, что необходимо создавать конкурентную среду для бизнеса, но не вредить покупателю.

    Ранее появилась информация о том, что правительство России может ввести налог на зарубежные онлайн-ритейлеры, среди которых есть AliExpress, Amazon и eBay. Поправки в Налоговый кодекс и закон «Об информации», внесенные на рассмотрение Кабмина России, были подготовлены по инициативе российских конкурентов компаний.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #налоги #мнение
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