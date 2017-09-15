Два военнослужащих ДНР погибли и двое ранены при обстрелах со стороны ВСУ

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Донецк, 15 сентября. Замкомандующего ДНР Эдуард Басурин заявил, что два военнослужащих республики погибли и еще двое были ранены за неделю в Донбассе в результате обстрелов со стороны ВСУ.

Киевские силовики не придерживаются установленного ранее в Донбассе перемирия, обстрелы территорий ДНР продолжаются. Так, за минувшую неделю в регионе погибли два военнослужащих республики и двое получили ранения. По словам представителя оборонного ведомства ДНР Эдуарда Басурина, за прошедшие сутки украинские силовики почти 50 раз обстреляли республику.

ВСУ применили стрелковое оружие, минометы на Донецком направлении, вели огонь по населенным пунктам Коминтерново, Саханка и Ленинское. В общей сложности киевские силовики обстреляли 24 населенных пунктов ДНР, в четырех из них пострадали жилые дома.