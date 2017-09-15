Михаил Ремизов: Москве не нужны «голубые каски» на Украине

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Луганская Народная Республика не видит смысла в размещении миротворцев ООН на границе Украины и России, заявил уполномоченный Луганска на переговорах по Донбассу в Минске, исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

Ожидать, что Дейнего выступит с прямо противоположным по смыслу заявлением, было бы ненаучной фантастикой…

Москва перехватывает инициативу

Достаточно продолжительное время после начала гражданской войны на Украине Киев муссировал вопрос о размещении в зоне АТО иностранного миротворческого контингента. По умолчанию подразумевались два момента.

Первый — Киев всячески отказывается обсуждать вопрос о вводе миротворцев с ДНР и ЛНР, дабы не способствовать легитимации последних в рамках международного правового поля. Второе — миротворческий контингент будет представлен военнослужащими стран НАТО.

Разумеется, ни первое, ни второе Москву, Донецк и Луганск не устраивало, так что мечты Киева ни к какому конструктиву не приводили. Впрочем, и сам Киев, какое-то время все еще надеявшийся, что мощь ВСУ (объективно — немощь), помноженная на лозунг «Америка с нами», поможет в ближайшее время «забороть сепаров», вопрос о миротворцах особо не педалировал…

К лету 2017 года стало понятно, что при сохранении текущего status quo АТО может продолжаться гораздо дольше, чем президентство Петра Порошенко. Это побудило последнего резко активизировать проработку вопроса о вводе в Донбасс миротворцев. В августе во время своего выступления в Северодонецке Луганской области президент Украины объявил: «Идею о миротворцах я собираюсь в следующем месяце презентовать в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН».

Возможно, этот демарш Киева побудил Москву перехватить инициативу. Так или иначе, но 5 сентября президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции, посвященной итогам саммита БРИКС, сообщил: Россия намерена внести в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворческих сил ООН на линии разграничения в Донбассе.

При этом Путин добавил, что размещение миротворцев обеспечит безопасность миссии ОБСЕ и пойдет на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины. Но все это станет возможным только после отвода тяжелой техники от линии разграничения и… согласования всей затеи с представителями ЛНР и ДНР.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях ВЭФа пояснил идею Москвы о вводе миротворцев ООН на Украину. Они должны будут обеспечить безопасность миссии ОБСЕ и проконтролировать разведение сторон конфликта, заявил глава МИД.

Теперь следовало дождаться иностранной реакции на слова Путина и Лаврова.

А Порошенко против!

Госдепартамент США посчитал предложение Москвы о размещении миротворцев ООН в Донбассе достойным рассмотрения, сообщила представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт. Президент же Украины ожидаемо заявил, что не будет обсуждать с представителями ДНР, ЛНР и России размещение миротворцев в Донбассе. По мнению Порошенко, миротворцы должны быть размещены на всей территории конфликта, а не только на линии разграничения, а РФ вообще не должна участвовать в миротворческой миссии ООН, так как она — «сторона конфликта».

Политический «пинг-понг» по миротворческой тематике продолжил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Мартин Шефер. Несмотря на риторику Киева, он сообщил, что Германия, Франция и США считают идею отправки миротворцев ООН на линию соприкосновения сторон в Донбассе прогрессом в деле урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила за размещение миротворцев и на других территориях Донбасса. В пресс-службе Кремля тут же подчеркнули, что Москва приняла к сведению предложение канцлера Германии и готова внести изменения в проект резолюции ООН.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил, что Россия впервые предлагает ввести силы ООН на восток Украины, что это несомненно позитивный момент, но вопрос следует непременно увязать с Минскими договоренностями. После чего 12 сентября в игру вновь вступил Порошенко, поторопившийся объявить: «В конце текущей недели я выезжаю в Нью-Йорк, там будет заседание Генассамблеи ООН, я планирую принять участие и в Совете Безопасности ООН, где поставим вопрос о «голубых касках», миротворцах, которые... должны обеспечить мир и политико-дипломатическим путем освободить Донбасс».

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Следом за этим конкретизировал свою позицию по обсуждаемому вопросу Госдепартамент США. Миротворческие силы на востоке Украины должны иметь широкий мандат, в том числе их нужно разместить на российско-украинской границе, заявила уже знакомая нам Нойерт.

Американо-украинская идея о размещении миротворцев на российско-украинской границе абсолютно противоречит исходному тезису Москвы о необходимости размещения миротворческого контингента на линии разграничения в Донбассе. К тому же, Киев продолжает упрямо уклоняться от переговоров с ДНР и ЛНР. Все вместе это наводит на мысль о том, что в ближайшем будущем «голубые каски» на юго-востоке Украины вряд ли появятся.

В политике крайне редко какая-либо полемика оканчивается точкой. Куда чаще последствием озвученной инициативы становится запятая, подразумевающая некое продолжение. Подтверждает ли это правило ситуация с вопросом о размещении в Донбассе миротворцев ООН?

С просьбой прокомментировать положение дел Федеральное агентство новостей обратилось к Михаилу Ремизову, известному российскому политологу, президенту Института национальной стратегии.

Россия умывает руки?

— Михаил Витальевич, стоит ли, на ваш взгляд, Москве вообще поддерживать идею о размещении миротворцев на юго-востоке Украины?

— Отмечу, что это уже состоявшийся факт: Москва данную идею поддержала. Это было сделано перед лицом ситуации, когда эту идею активно пытались продвигать со стороны Киева при поддержке Вашингтона и, возможно, Европы. Стоит ли Москве действительно стремиться к появлению миротворцев на Украине и реально на это рассчитывать? На мой взгляд — нет. Оптимальной для нас мне видится ситуация, когда предложенный Россией миротворческий формат был бы отвергнут. Это дало бы возможность Москве констатировать, что была совершена еще одна попытка достичь компромисса.

— И то, что эта попытка не привела к какому либо конструктиву, — не наша вина? Что ж, вариант понятен. Согласно официальной информации из Соединенных Штатов, Госдеп де-факто встал на сторону Киева в вопросе о размещении миротворческого контингента на территории Украины. Иными словами, Вашингтон поддерживает вариант с размещением миротворцев на российско-украинской границе, а не на линии разграничения в Донбассе, что, по понятным причинам, совершенно не устраивает Москву, Донецк и Луганск. Очень похоже на то, что разыгран оказался как раз озвученный вами вариант. Россия предложила свой миротворческий формат. Наши политические «партнеры» его отвергли. Россия умывает руки. Или это еще не конец истории?

— Нет, это еще не конец истории. Еще сохраняется некая возможность того, что Москва будет рассматривать это как ситуацию торга, и может пойти на уступки. Если этого не будет происходить, тогда да — можно будет констатировать, что предложения России, по крайней мере на публичном уровне, отвергнуты.

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То, о чем говорят Штаты, это, по сравнению с предложениями президента России, совершенно другой формат миротворческой миссии. Путин, по сути, вел речь о вооруженных людях, которые не будут иметь собственного мандата и станут действовать исключительно в целях обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

— Поясните, пожалуйста, предложенный Россией формат миротворцев, с точки зрения мандата.

— Есть старый мандат ОБСЕ. Согласно предложению России, те люди, которые его выполняют, просто получают дополнительные механизмы обеспечения безопасности. И не больше того. Т.е. не возникает никакой новой правовой ситуации. Тогда как в предложениях, озвучиваемых Киевом и Вашингтоном, присутствует не только вопрос, где размещается международный миротворческий контингент, но и то, какие этот контингент получит полномочия — тот самый упоминаемый американской стороной широкий мандат.

— И все же, слова президента Украины, дополненные прозвучавшим 14 сентября заявлением представителя американского внешнеполитического ведомства, означают, что в ситуации с миротворцами поставлена точка? Или же это, фигурально выражаясь, очередная запятая?

— Вопрос о том, будет ли Россия искать компромисс по формату миротворческой миссии, пока остается открытым.