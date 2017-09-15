Сирия: соглашение по зоне деэскалации в Идлибе подписано в Астане

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Астана, 15 сентября. Договаривающимся сторонам на межсирийских переговорах в Астане удалось достичь соглашения по границам зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Соответствующую информацию распространило агентство Anadolu.

Представители России, Ирана и Турции на данный момент обсуждают — чьи силы будут дислоцированы на территории провинции Идлиб, контроль над которой «умеренная оппозиция» после ряда боестолкновений и терактов уступила коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» — а фактически террористам из запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры».