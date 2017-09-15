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Курды приближаются к Дейр эз-Зору со стороны Хасаки
Новости Сирии
Первый за три года гумконвой УВКБ ООН прибыл в Дейр эз-Зор
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    Первый за три года гумконвой УВКБ ООН прибыл в Дейр эз-Зор

    12:53  15 Сентября 2017  /обновлено: 13:13  15 Сентября 2017
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    Первый за три года гумконвой УВКБ ООН прибыл в Дейр эз-Зор

    Женева, 15 сентября. Первый за три года гумконвой управления верховного комиссара ООН по делам беженцев прибыл в сирийский город Дейр эз-Зор после освобождения от террористов «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*; запрещено в РФ). Об этом сообщил пресс-секретарь УВКБ ООН Андрей Махечич.

    Пять грузовиков доставили гумпомощь из Хомса в Дейр-эз-Зор вечером 14 сентября. В составе гуманитарного конвоя — материалы для создания укрытий, в том числе лампы на солнечных батареях, а также гигиенические и кухонные наборы для 30 тысяч человек.

    По данным УВКБ ООН, в гуманитарной помощи нуждаются около 93,5 тысячи жителей Дейр эз-Зора. Раньше гумпомощь в жителям города сбрасывали на парашютах с самолетов российской авиакомпании «Абакан-Авиа».

    12 сентября российские военные доставили мирным жителям Дейр эз-Зора более 10 тонн гумпомощи, в которую вошли продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #сирия #иг #оон #игил #гумконвой #дейр эз-зор
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