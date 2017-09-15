Полиция назвала терактом взрыв в метро Лондона

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Лондон, 15 сентября. Полиция рассматривает инцидент в метро Лондона как террористическую атаку. Об этом сообщает агентство AFP.

#BREAKING London Underground train incident being treated as 'terrorism': police — AFP news agency (@AFP) September 15, 2017

Напомним, что взрыв произошел в пятницу на станции Parsons Green. В результате пострадало несколько человек, их точное число до сих пор устанавливается. О погибших также не сообщается.

По предварительным данным, взорвался контейнер, который находился в бесхозной сумке возле выхода из вагона.