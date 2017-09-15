Скончался торгпред России в Нидерландах Александр Черевко

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Москва, 15 сентября. Минэкономразвития России сообщило о кончине торгового представителя страны в Нидерландах Александра Черевко, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Посол России в Нидерландах заявил ранее об ухудшении здоровья торгпреда РФ Александра Черевко, который был доставлен в палату интенсивной терапии. Известно, что голландские медики сочли бесперспективной борьбу за жизнь российского представителя и отключили его от систем жизнеобеспечения.

Самолетом МЧС РФ Черевко был доставлен в Москву, однако спасти отечественным специалистам его не удалось. Глава МЭР Максим Орешкин выразил соболезнования родным и друзьям торгпреда, пишет РИА Новости.