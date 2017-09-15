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Происшествия
Вторую самодельную бомбу обнаружили в метро Лондона
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    Вторую самодельную бомбу обнаружили в метро Лондона

    12:30  15 Сентября 2017
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    Вторую самодельную бомбу обнаружили в метро Лондона

    Лондон, 15 сентября. В лондонском метро после взрыва на станции «Парсонс Грин» обнаружили второе взрывное устройство. Сейчас его обезверживает отряд взрывотехников. На месте ЧП также работает  контртеррористическая полиция.

    Об обезвреживании  второго СВУ заявили сотрудники полиции, пишет газета The Sun. Все подробности уточняются.

    Ранее стало известно о взрыве в вагоне поезда на станции «Парсонс Грин». Там взорвался белый контейнер, спрятанный в пакет из продуктового магазина. 

    Данных о погибших не поступало. СМИ сообщили о несколько пассажирах, получивших ожоги лица. Очевидцы утверждают, что число пострадавших составляет около 20 человек.

     

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #метро #бомба #лондон
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