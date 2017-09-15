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Политика
Монархическая партия хочет выдвинуть Поклонскую в президенты РФ
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    Монархическая партия хочет выдвинуть Поклонскую в президенты РФ

    12:18  15 Сентября 2017
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    Монархическая партия хочет выдвинуть Поклонскую в президенты РФ

    Москва, 15 сентября. Монархическая партия поддержит Наталью Поклонскую, если она выдвинет свою кандидатуру для участия в выборах президента РФ в 2018 году. О своем большом желании поучаствовать в президентской кампании заявил основатель партии Антон Баков.

    «Партия, конечно, очень бы хотела принять участие в президентской кампании, мы поддержим, если будет выдвигаться уважаемая Наталья Поклонская», — заявил он в комментарии РИА Новости

    Баков также отметил, что готов выдвинуть депутата Госдумы от Монархической партии, если она решит баллотироваться в президенты России. Кроме того, он сообщил, что этот вопрос хочет обсудить с Поклонской и «сегодня-завтра» позвонит ей.

    Сейчас в партии состоят 648 человек.

    Ранее Баков заявлял о планах возродить империю Романовых. Причем сделать это он собирался  на островах тихоокеанской Республики Кирибати. Стоимость проекта, по его словам, составляла 350 миллионов долларов.
     

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    Автор: Алексей Громов
    #поклонская #выборы-2018 #монархическая партия
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