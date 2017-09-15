Сирия под ударами США: коалиция бомбит мирные районы, пытаясь опередить САА на пути в Дейр эз-Зор

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В результате очередной серии авиаударов международной коалиции во главе с Соединенными Штатами в окрестностях Дейр эз-Зора были убиты и ранены не меньше 120 мирных жителей, около 100 из которых — дети. Данную информацию опубликовало подконтрольное «Исламскому государству»* (запрещено в РФ) информационное агентство «Аль-Амак». Также была обнародована видеозапись из местного госпиталя, где врачи оказывали первую помощь пострадавшим детям. На видео, кроме того, запечатлены десятки тел несовершеннолетних погибших.

Напомним, так называемый антитеррористический альянс, возглавляемый США, оказывает поддержку курдским отрядам Сирийской демократической армии (SDF), которые ведут наступление на Дейр эз-Зор с северного направления. За несколько дней подразделениям SDF, выдвинувшимся со стороны провинции Хасака, удалось значительно приблизиться к ключевому городу. Однако это стремительное продвижение было сопряжено с огромными жертвами среди местного населения. Подобно силам США, курды также не считаются с мирными жителями. Ранее очевидцы сообщали о бесчинствах бойцов Отрядов народной самообороны (YPG) в арабо-суннитских поселениях на севере региона.

Федеральное агентство новостей (ФАН) выясняло, почему Соединенные Штаты и их союзники, в отличие от ВКС РФ, которые также работают в районе Дейр эз-Зора, в рамках совместной с Сирийской арабской армией (САА) кампании против ИГИЛ* к западу от города, не разбирают, где террористы, а где мирные жители. Полковник в отставке, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин объясняет это тем, что для Вашингтона цель всегда оправдывает любые средства. По его мнению, судить действия коалиции США с точки зрения общепринятой морали и законов человечности бессмысленно. Об этом военный эксперт рассказал в комментарии для ФАН.

«А есть ли такой пример из истории военной практики США, когда американцы соблюдали бы интересы мирных граждан? Если начинать от истребления индейцев и заканчивать Второй мировой войной? Хотя бы один раз? Никогда! Это их особенность. Они выполняют боевые задачи, и им плевать на любые обстоятельства. Если целесообразно, то тогда Соединенные Штаты бомбят. Дети? Неважно! Старики? Беременные женщины? Неважно! Поэтому подходить к оценке действий англосаксов с позиции морали, нравственности — это стратегическая ошибка. Нет там ни того, ни другого. Есть только цели, которые достигаются любыми методами».

На данный момент главная задача Вашингтона — с помощью курдов установить контроль над как можно более обширными территориями в провинции Дейр эз-Зор, где располагаются крупнейшие запасы нефти в Сирии. Для этого им необходимо сорвать операцию правительственных войск САР. Недавно заместитель главнокомандующего сил коалиции США Роберт Джонс заявил, что Соединенные Штаты и их союзники намерены не допустить перехода армии Башара Асада на северный берег Евфрата. Ради того, чтобы как можно быстрей достичь Дейр эз-Зора, Вашингтон готов на все, убежден эксперт.

«Они могут применить химическое оружие, тактическое ядерное вооружение. Они способны на все, лишь бы выполнить ту задачу, которая перед ними стоит. Ничего нового в действиях США мы не видим. Они также вели себя во Вьетнаме, в сирийской Ракке, в Ливии — везде. В Дейр эз-Зоре они руководствуются все теми же принципами».

Самое страшное, что в мире теперь не существует такой правозащитной организации, которая могла бы пресечь подобные действия Соединенных Штатов, подчеркивает Александр Жилин. Организация Объединенных Наций, по его словам, уже фактически является представителем интересов Вашингтона и не способна объективно взглянуть и тем более повлиять на ситуацию.

«Нет такой организации, которой хватило бы сил остановить США. ООН исчерпала себя. Теперь это просто аморфная, импотентная контора, которая может лишь задним числом легализовать варварские действия Соединенных Штатов. Все потому что Белый дом платит большие деньги за ее содержание».

За последние месяцы жертвами бомбардировок ВВС США и их союзников по коалиции стали сотни сирийских граждан. При этом в ходе операции в Ракке Вашингтон использовал также запрещенные фосфорные боеприпасы. Недавно правительство САР призвало ООН остановить удары сил западного альянса по мирным гражданам, однако пока безрезультатно.

* Организация запрещена на территории РФ.