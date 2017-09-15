Абсолютный хаос: очевидцы сообщили о панике в метро Лондона после взрыва
Лондон, 15 сентября. Очевидцы взрыва, произошедшего в лондонском метро, сообщают о панике и давке среди людей.
В данный момент станция метро Parsons Green полностью заполнена. Взрыв произошел в час пик, люди начали ругаться и толкаться, прорываясь к выходу, сообщает агентство Press Association со ссылкой на очевидцев с места происшествия.
????????| First images of the surroundings of #ParsonsGreen station, west of #London where it has produced an explosion. pic.twitter.com/7XORPA0Pqs— Typical Indian (@motivation0907) September 15, 2017
Кроме того, о панике в метро сообщает телеканал Sky News. По информации канала, взрыв в метро Лондона был небольшой мощности.
Информация о числе пострадавших до сих пор устанавливается. О погибших также неизвестно. На месте работают пожарные и врачи.
Отметим, что Parsons Green расположена на западе Лондона в районе Фулхэм.
#parsonsgreen pic.twitter.com/0OUV819EtE— Sylvain Pennec (@sylvainpennec) September 15, 2017
Ранее СМИ сообщали о взрыве в метро Лондона.