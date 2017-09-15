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Абсолютный хаос: очевидцы сообщили о панике в метро Лондона после взрыва
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    Абсолютный хаос: очевидцы сообщили о панике в метро Лондона после взрыва

    12:13  15 Сентября 2017
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    Абсолютный хаос: очевидцы сообщили о панике в метро Лондона после взрыва

    Лондон, 15 сентября. Очевидцы взрыва, произошедшего в лондонском метро, сообщают о панике и давке среди людей.

    В данный момент станция метро Parsons Green полностью заполнена. Взрыв произошел в час пик, люди начали ругаться и толкаться, прорываясь к выходу, сообщает агентство Press Association со ссылкой на очевидцев с места происшествия.

    Кроме того, о панике в метро сообщает телеканал Sky News. По информации канала, взрыв в метро Лондона был небольшой мощности.

    Информация о числе пострадавших до сих пор устанавливается. О погибших также неизвестно. На месте работают пожарные и врачи.

    Отметим, что Parsons Green расположена на западе Лондона в районе Фулхэм.

    Ранее СМИ сообщали о взрыве в метро Лондона.

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    Автор: Дима Оленин
    #взрыв #метро #лондон
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