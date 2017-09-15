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Общество
Поклонская рассказала о единственном кандидате в президенты на выборах-2018
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    Поклонская рассказала о единственном кандидате в президенты на выборах-2018

    12:17  15 Сентября 2017
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    Поклонская рассказала о единственном кандидате в президенты на выборах-2018

    Москва, 15 сентября. Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Наталья Поклонская рассказала, планирует ли она выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году.

    «Для меня есть один кандидат. Это наш президент Владимир Владимирович Путин», — подчеркнула она, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин признался, что ждет согласия президента РФ Владимира Путина на участие в выборах 2018 года.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #поклонская #выборы-2018
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