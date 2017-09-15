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Политика
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Украина
Бенефис Порошенко: эксперт рассказал, кто войдет в клуб «друзей по деоккупации Крыма»
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    Бенефис Порошенко: эксперт рассказал, кто войдет в клуб «друзей по деоккупации Крыма»

    15:01  15 Сентября 2017
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    Президент Украины Петр Порошенко

    Президент Украины Петр Порошенко намеревается создать международную группу «друзей по деоккупации Крыма». Эту тему глава государства поднимет на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Полуостров — это следующий этап претензий Киева к России после Донбасса, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей независимый политический аналитик Александр Асафов.

    Отметим, новая сессия Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке 12 сентября. Ранее лидер украинского государства заявлял, что намерен во время своего визита в Нью-Йорк провести встречу с руководством США и с представителями американского военного ведомства. Порошенко также подчеркнул, что во время своего выступления поднимет вопрос о введении миротворцев в Донбасс.

    «Во время Генассамблеи ООН обсудим идею создания международного круга друзей деоккупации Крыма для координации совместных шагов и действий», — заявил Порошенко во время проведения форума «Ялтинская европейская стратегия».

    В свою очередь политолог Александр Асафов напомнил, что в настоящее время Украина является временным членом Совбеза ООН. Ее особые полномочия будут действовать до 1 января 2018 года, так что фактически мы можем наблюдать последний бенефис украинского лидера.

    Сессия Генассамблеи ООН

    «В  рамках этого бенефиса Порошенко будет позволено все, что нужно. В конце концов, мы помним, как в прошлом году он ездил на фотосессию с Трампом, поэтому анализировать эту риторику с точки зрения рационального зерна очень тяжело. Нужно понимать, что Крым — это следующий этап претензий Киева к России после Донбасса. В глазах Порошенко история с миротворцами ООН — это обкатка механизма влияния на международное сообщество, чтобы потом этот опыт, если он будет положительным, транслировать и на Крым. Так Порошенко будет пытаться спровоцировать введение вооруженного контингента ООН для «деоккупации», «реинтеграции», как угодно это можно назвать», — поясняет ситуацию политолог.

    По мнению собеседника ФАН, в «клубе друзей по деоккупации Крыма» будет не так уж много членов, и это даже несмотря на то, что Киев все время себя позиционирует как центр Европы и центр антироссийского фронта.

    Киев намерен найти "друзей для деоккупации Крыма"

    «На самом деле друзей по антироссийскому фронту у него не много — это лишь прибалты, которые являются не самыми передовыми странами ЕС (их руководства недавно выступало с просьбой не называть их больше бывшими советскими республиками, потому что они считают это название унизительным — прим. ред.) и польское руководство, а также недавно присоединившиеся к ним болгары. Это максимум сторонников, которых сможет найти Петр Порошенко. Стоит отметить, что это сборище «друзей» не принимает каких-то знаковых решений на европейском политическом ландшафте. Тем не менее, часть риторики будет поддержана американцами в рамках проявления незатратной лояльности и одобрения со стороны Киева», — заключил политический аналитик.

    Как напоминает RT, ранее глава крымского парламента Владимир Константинов призвал украинского президента «думать о сохранении Украины и ее жителях, а не о судьбе Крыма».

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    Автор: Сергей Чемеков
    #порошенко #крым #асафов
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