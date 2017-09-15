Грузовик и легковушка столкнулись в Югре, погибли три человека
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Ханты-Мансийск, 15 сентября. Грузовик и легковушка столкнулись на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе утром. Жертвами ДТП стали три человека.
Трагедия произошла на 50-м километре автодороги Сургут – Лянтор, уточнили в окружном УМВД. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники ГИБДД, устанавливая причины произошедшего.
Ранее стало известно об автокатастрофе в Сургутском районе, где столкнулись легковые ВАЗ и Range Rover. В этой аварии погибли два человека, еще трое пострадали.