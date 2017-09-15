Хочешь мира – готовься к войне: как ОПК защищает Россию

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Россия проводит активную программу модернизации своих Вооруженных сил. Важность отечественного военно-промышленного комплекса сейчас трудно переоценить. Многие предприятия ОПК размещены в европейской части страны. Особую роль здесь играют военные заводы Тульской, Нижегородской и Московской областей.

«То, что оборонзаказ растет, то, что эта отрасль промышленности развивается, позитивно для всей российской экономики. Все же вооружение — это в том числе и экспортный товар. Здесь наши оборонные предприятия за последние годы добились существенного прогресса. Ситуация на международных выставках и рынках вооружения крайне политизирована и сложна. Несмотря на это, наша техника демонстрировала там блистательные результаты уже не раз. По качеству образцов и технологий мы опережаем наших основных конкурентов, что бы там ни говорили в западной прессе. Если бы это было не так, то стала бы, например, Турция, давний и лояльный член НАТО, закупать не американские противоракетные комплексы Patriot, а наши С-400?» — заявил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей военный эксперт Александр Асафов.

В сложной международной обстановке и в условиях санкционных ограничений рост темпов оборонного производства чрезвычайно важен. Пока ситуация здесь не дает поводов для беспокойств.

Так, к примеру, по сообщению местных властей, предприятия оборонно-промышленного комплекса Нижегородской области планируют в 2017 году увеличить объем производства на 13%. На протяжении последних пяти лет гособоронзаказ для военных предприятий Тульской области возрастает в среднем на 10–12% в год. Вообще, поскольку тульские заводы выполняют особо важные задачи по созданию и разработке нового вооружения и техники, они «находятся на особом месте для Минобороны. Об этом сегодня на встрече с руководителями предприятий ОПК Тульской области заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов. В будущем госзаказчик — российское военное ведомство — ожидает от региона увеличения темпов производства.

«По многим позициям они превосходят мировые аналоги, и это заслуга коллективов КБП им. Шипунова, «Сплава», «Стрелы», «Туламашзавода» и многих других предприятий», — отметил Борисов.

Кстати, в прошлом месяце на Международном авиационно-космическом салоне произведенные на тульских заводах ракеты «Гермес» и «Мера» еще раз подтвердили, что Россия является одним из лидеров в области военных технологий. Руководство Тульской области полностью понимает крайнюю важность оборонного производства и взяло курс на его активное развитие. «Сегодня важно стремиться к снижению себестоимости выпускаемых изделий, при этом непрерывно улучшать их тактико-технические характеристики, привлекая в отрасль лучших специалистов. Задача непростая, но выполнимая», — заявил губернатор региона Алексей Дюмин.

«Без действующего оборонного комплекса страна может очень легко потерять политический суверенитет. К тому же не будем забывать, что военная отрасль влечет за собой рост и других сегментов экономики. Особенно это так для регионов. Все же, как правила, оборонные предприятия являются градообразующими и предоставляют большое количество рабочих мест. Переоценить значение оборонной сферы сложно. Недаром древние говорили: «Хочешь мира, готовься к войне», — добавляет Асафов.

Слова эксперта подтверждаются последними данными экономических расчетов. Так, если вернуться к примерам Тульской и Нижегородской областей, то оба этих региона в начале сентября получили положительный рейтинг от аналитического центра Fitch. Равно и Тульская, и Нижегородская области получили рейтинг «BB», что характеризует экономическую ситуацию в них как стабильно развивающуюся. Западные аналитики отмечают, что экономика Тульской области имеет преимущества благодаря хорошо диверсифицированной промышленности, и предсказывают экономический рост в регионе в 2017–2018 годах.