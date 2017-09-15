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Весь мир
Курды приближаются к Дейр эз-Зору со стороны Хасаки
Новости Сирии
Сирия новости 15 сентября 12.30: контратаки ИГ в Хомсе и Хаме, освобожденные бойцы САА прибыли из Дейр эз-Зора в Тартус
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    Сирия новости 15 сентября 12.30: контратаки ИГ в Хомсе и Хаме, освобожденные бойцы САА прибыли из Дейр эз-Зора в Тартус

    12:30  15 Сентября 2017
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    Контратаки ИГ в Хомсе и Хаме

    Сирия, 15 сентября. Контрнаступление ИГ* на востоке провинций Хомс и Хама. Военнослужащие, находившиеся в осаде в Дейр эз-Зоре, прибыли в Тартус. Курды подверглись нападению ИГ на юге провинции Хасака, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по позициям боевиков на окраине населенных пунктов Кафр Хамра и Ар-Рашидин северо-западнее Алеппо; понесли потери в результате нападения ИГ к востоку от Хомса.

    «Исламское государство»: провело контрнаступление недалеко от города Джубб Аль-Джарра на востоке Хомса; предприняло новую попытку контратаки к востоку от города Саламия в провинции Хама.

    Сирийская свободная армия** (ССА): подверглась нападению ИГ близ лагеря Аль-Ярмук к югу от Дамаска.

    «Джейш Аль-Ислам»*****: отразила атаку САА в районе населенного пункта Аль-Касимия в Восточной Гуте.

    «Тахрир Аш-Шам»: оказалась под огнем САА на южных окраинах провинции Идлиб; ведет перестрелки с САА на севере провинции Хама.

    Курды: подверглись нападению ИГ к западу от города Рувешид в южной части Хасаки.

    Международная коалиция: совершила серию боевых вылетов на юге провинции Хасака, погибли 17 мирных граждан.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Информационное агентство «Аль-Амак», подконтрольное «Исламскому государству», опубликовало серию фотографий, на которых запечатлена атака террористов ИГ к югу от Дамаска. По данным новостного портала Al Masdar News, нападению подверглись опорные пункты боевиков вооруженной оппозиции в районе лагеря для палестинских беженцев Аль-Ярмук. Никакой информации о потерях со стороны исламистов пока не поступало.

    Сообщается о крушении военного самолета ВВС Сирии во время взлета с военного аэропорта «Аль-Дмер». Как передает Twitter-канал (ErbinCity), есть пострадавшие среди членов экипажа. Причины произошедшего в настоящий момент выясняются.

    Тем временем на северо-востоке Дамаска продолжается противостояние между радикалами «Джейш Аль-Ислам» и подразделениями Сирийской арабской армии (САА). Согласно информации военного источника в сети Twitter (mtmrdon), отрядам «Армии Ислама» удалось отразить атаку сил САР вблизи населенного пункта Аль-Касимия.

    Провинция Тартус

    Карта военных действий — Тартус

    Как сообщают Twitter-каналы (golantimes) и (MIG29_), несколько военнослужащих, находившихся в блокаде в стратегическом городе Дейр эз-Зор, прибыли в административный центр провинции этой ночью. Вернувшихся солдат встречали местные жители. Напомним, подразделения Сирийской арабской армии (САА), осажденные в Дейр эз-Зоре, противостояли радикалам «Исламского государства»* порядка трех лет. Деблокада города была осуществлена 5-го сентября при активной поддержке российских ВКС.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о продолжающихся вооруженных стычках между правительственными войсками и боевиками антиправительственных группировок к северо-западу от столицы региона. Армия САР провела ответный ракетный обстрел позиций исламистов на окраине города Кафр Хамра. Кроме того, под огнем подразделений САА оказались военные объекты радикалов террористической коалиции «Хайат Тахрир Аш-Шам» недалеко от населенного пункта Ар-Рашидин, передает военный источник в социальной сети Twitter (VitoPress). О нанесенном укреплениям сил вооруженной оппозиции уроне не сообщалось.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Ливанский информационный портал Al Masdar News сообщает о новом крупномасштабном контрнаступлении радикалов «Исламского государства» в районе города Джубб Аль-Джарра, расположенного к востоку от Хомса. Наиболее ожесточенные атаки с участием террористов-смертников боевики провели близ населенного пункта Абу-Аль-Табабир. Как передают подконтрольные террористической группировке СМИ, в результате столкновений погибло несколько солдат правительственных сил, сообщается о повреждениях техники.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Агентство новостей SOHR передает, что правительственные силы открыли огонь по укрепленным пунктам объединения «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Фатх Аш-Шам»****, недалеко от населенного пункта Ат-Таманиа на юге региона. Напомним, исламисты антиправительственного альянса практически ежедневно проводят обстрелы территорий, находящихся под контролем Сирийской арабской армии (САА), на севере соседней провинции Хама. К тому же, под ракетными ударами со стороны боевиков зачастую оказываются мирные кварталы городов и поселков.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Террористы «Исламского государства», осажденные в «Акербатском котле», предприняли новую попытку контратаки к востоку от Саламии в районе деревни Аш-Шейх Хиляль. Военный источник в Twitter (zeee0m2) со ссылкой на новостной портал ИГ «Аль-Амак» передает, что в ходе противостояния 11 бойцов Сирийской арабской армии (САА) были убиты, еще несколько военнослужащих САР получили ранения. Кроме того, были уничтожены танк и боевая машина пехоты (БМП) правительственных сил. На данный момент сведения не получили подтверждения.

    Между тем к северу от города Хама подразделения САР и отряды вооруженной оппозиции продолжают проводить взаимные обстрелы, передает информационное агентство Barda News.

    Провинция Хасака

    Карта военных действий — Хасака

    В то время когда Сирийские демократические силы**** (SDF) развивают наступление в провинции Дейр эз-Зор, боевики «Исламского государства» активизировали боевые действия на линии разграничения сил ИГ и курдов в Хасаке. Укрепрайоны курдских отрядов были атакованы радикалами террористической группировки к западу от города Рувешид, в результате чего как минимум двое бойцов SDF погибли, передает информагентство Al Masdar News.

    После нападения ИГИЛовцев ВВС международной коалиции совершили несколько боевых вылетов в южной части региона. По данным Twitter-канала (watannews2015), 17 мирных жителей были убиты авиаударами коалиционных военных самолетов деревне Ад-Дашиш.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #игил #курды #саа #коалиция #новости сирии #идлиб #тартус #хасака #сса #хомс
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 15 сентября 12.30: контратаки ИГ в Хомсе и Хаме, освобожденные бойцы САА прибыли из Дейр эз-Зора в Тартус
    Сирия новости 15 сентября 07.00: САА провела бомбардировки боевиков в Алеппо, боевик ИГ из США захвачен в Ракке
    Сирия итоги за сутки на 15 сентября 06.00: ВКС РФ обеспечивают освобождение от ИГ Дейр эз-Зора, в Ракке погибло семь бойцов SDF
    Сирия новости 14 сентября 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА на востоке Хомса, SDF несут потери в Ракке
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