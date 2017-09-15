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Политика
Власти Крыма предложили Порошенко создать «международный клуб анонимных алкоголиков»
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    Власти Крыма предложили Порошенко создать «международный клуб анонимных алкоголиков»

    13:09  15 Сентября 2017
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    Власти Крыма предложили Порошенко создать «международный клуб анонимных алкоголиков»

    Симферополь, 15 сентября. Власти Крыма назвали ущербной идею президента Украины Петра Порошенко по созданию международной группы «друзей по деоккупации Крыма» и посоветовали политику создать «международный клуб анонимных алкоголиков». Пользы от этого было бы больше, уверен вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

    По его мнению, инициатива Порошенко изначально провальная и ни к чему не приведут. «С большим успехом и большей пользой для своей страны Порошенко мог бы инициировать создание «международного клуба анонимных алкоголиков», — заявил он в комментарии РИА Новости. Так украинский лидер смог бы более трезво оценивать международную обстановку.

    Как сообщалось ранее, идею создать международную группу «друзей по деоккупации Крыма Порошенко предложил на Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #порошенко #крым #инициатива #друзья по деоккупации крыма #предложение
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