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Симферополь, 15 сентября. Власти Крыма назвали ущербной идею президента Украины Петра Порошенко по созданию международной группы «друзей по деоккупации Крыма» и посоветовали политику создать «международный клуб анонимных алкоголиков». Пользы от этого было бы больше, уверен вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

По его мнению, инициатива Порошенко изначально провальная и ни к чему не приведут. «С большим успехом и большей пользой для своей страны Порошенко мог бы инициировать создание «международного клуба анонимных алкоголиков», — заявил он в комментарии РИА Новости. Так украинский лидер смог бы более трезво оценивать международную обстановку.

Как сообщалось ранее, идею создать международную группу «друзей по деоккупации Крыма Порошенко предложил на Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.