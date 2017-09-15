Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Курды приближаются к Дейр эз-Зору со стороны Хасаки
Происшествия
Жительница Британии сделала селфи за секунду до смертельного падения
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жительница Британии сделала селфи за секунду до смертельного падения

    12:17  15 Сентября 2017
    63

    Жительница Британии сделала селфи за секунду до смертельного падения

    Лондон, 15 сентября. Жительница Великобритании Кармен Гринуэй сделала селфи за секунду до смертельного ДТП.

    Как стало известно, 41-летняя женщина возвращалась домой на велосипеде с дня рождения матери, где выпила пару бокалов вина и два коктейля. Отмечается, что она была без шлема. Вместе с ней ехали ее друзья и родственники.

    Смертельная авария произошла в 100 метрах от ее дома. Британка неожиданно упала с велосипеда и сильно ударилась головой. Когда женщина пришла в себя, она стала что-то кричать. По словам подруги погибшей, у Кармен из уха шла кровь. К приезду скорой она остановилась.

     

    Женщину экстренно госпитализировали, врачи обнаружили у нее два перелома и травму головы. После жалоб на сильную боль, медики решили дать пострадавшей морфин, сообщает «Ридус» со ссылкой на Daily Mail.

    Через какое-то время врачи отказались от морфина, потому что он маскировал некоторые симптомы. Тогда сердце женщины не выдержало — она скончалась от сердечного приступа.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Дима Оленин
    #селфи #британия
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 12947

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7485

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5508

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9068

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        31897
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Порошенко предлагает ООН создать «клуб друзей по деоккупации Крыма» 

        Порошенко предлагает ООН создать «клуб друзей по деоккупации Крыма» 

        12:08   15 Сентября 2017
        854
        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        11:26   15 Сентября 2017
        1526
        СМИ сообщили о взрыве в метро Лондона

        СМИ сообщили о взрыве в метро Лондона

        10:53   15 Сентября 2017
        5713
        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        1:47   15 Сентября 2017
        585