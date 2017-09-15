Жительница Британии сделала селфи за секунду до смертельного падения

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Лондон, 15 сентября. Жительница Великобритании Кармен Гринуэй сделала селфи за секунду до смертельного ДТП.

Как стало известно, 41-летняя женщина возвращалась домой на велосипеде с дня рождения матери, где выпила пару бокалов вина и два коктейля. Отмечается, что она была без шлема. Вместе с ней ехали ее друзья и родственники.

Смертельная авария произошла в 100 метрах от ее дома. Британка неожиданно упала с велосипеда и сильно ударилась головой. Когда женщина пришла в себя, она стала что-то кричать. По словам подруги погибшей, у Кармен из уха шла кровь. К приезду скорой она остановилась.

Женщину экстренно госпитализировали, врачи обнаружили у нее два перелома и травму головы. После жалоб на сильную боль, медики решили дать пострадавшей морфин, сообщает «Ридус» со ссылкой на Daily Mail.

Через какое-то время врачи отказались от морфина, потому что он маскировал некоторые симптомы. Тогда сердце женщины не выдержало — она скончалась от сердечного приступа.