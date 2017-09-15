Нельзя заигрывать с террористами: эксперт отреагировал на взрыв в Лондоне
В метро Лондона прогремел взрыв, есть пострадавшие. Об этом пишет газета Sun. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
Инцидент на «Парсон-Грин»
По информации британских средств массовой информации, несколько человек получили ожоги лица. На место уже прибыли медики, полицейские, представители спецслужб.
По словам очевидцев, в одном из вагонов взорвался белый контейнер. На фото, которое было выложено в социальных сетях, заметен пластиковый пакет с белым ведром, который стоит у дверей. Из него торчит горящий кусок материи.
В свою очередь полиция уже подтвердила факт взрыва. Подробностей пока не сообщается.
«Мы в курсе инцидента на станции метро «Парсонс-Грин». Сотрудники находятся на месте», — сообщается в сообщении лондонской полиции в Twitter.
Лондон под прицелом
Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом ФАН подчеркнул, что жизнь человека — огромная ценность, и главное, что все пассажиры лондонского метро остались живы.
«Сам по себе взрыв в лондонском метро не удивляет, ибо целиком и полностью укладывается в рамки стратегии международных террористических сетей — стратегию нагнетания постоянного страха, стратегию поддержания постоянной напряженности и нервозности», — добавил Владимир Соловейчик.
По мнению эксперта, терроризм не имеет границ. И то, что сейчас пострадали жители Лондона, а до того Барселоны, Стокгольма, Парижа, Ниццы, Берлина, иных европейских городов, говорит об одном: никакое заигрывание с террористами, никакие попытки использовать их в геополитических игрищах, например, антироссийских, не дают гарантий безопасности тем, кто этим занимается.
«Понятно, что за авантюры властей и спецслужб приходится расплачиваться обычным гражданам. Страдания жертв политически мотивированных террористических атак требуют от правительств всех стран координации действий против террора, совместных усилий по предотвращению впредь подобных трагедий. Расследование покажет, что и кто стоит за взрывом в лондонском метро. Но новых террористических атак на британских островах вполне можно ожидать. Там есть немалое количество людей из бывших колоний Её Величества, осевших в метрополии, готовых стать организаторами и исполнителями новых террористических актов», — резюмировал Владимир Соловейчик.