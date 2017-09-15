Нельзя заигрывать с террористами: эксперт отреагировал на взрыв в Лондоне

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В метро Лондона прогремел взрыв, есть пострадавшие. Об этом пишет газета Sun. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Инцидент на «Парсон-Грин»

По информации британских средств массовой информации, несколько человек получили ожоги лица. На место уже прибыли медики, полицейские, представители спецслужб.

По словам очевидцев, в одном из вагонов взорвался белый контейнер. На фото, которое было выложено в социальных сетях, заметен пластиковый пакет с белым ведром, который стоит у дверей. Из него торчит горящий кусок материи.

В свою очередь полиция уже подтвердила факт взрыва. Подробностей пока не сообщается.

«Мы в курсе инцидента на станции метро «Парсонс-Грин». Сотрудники находятся на месте», — сообщается в сообщении лондонской полиции в Twitter.

Лондон под прицелом

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом ФАН подчеркнул, что жизнь человека — огромная ценность, и главное, что все пассажиры лондонского метро остались живы.

«Сам по себе взрыв в лондонском метро не удивляет, ибо целиком и полностью укладывается в рамки стратегии международных террористических сетей — стратегию нагнетания постоянного страха, стратегию поддержания постоянной напряженности и нервозности», — добавил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, терроризм не имеет границ. И то, что сейчас пострадали жители Лондона, а до того Барселоны, Стокгольма, Парижа, Ниццы, Берлина, иных европейских городов, говорит об одном: никакое заигрывание с террористами, никакие попытки использовать их в геополитических игрищах, например, антироссийских, не дают гарантий безопасности тем, кто этим занимается.