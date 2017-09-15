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Пальмира: министерство нефти Сирии объявило о начале работы фосфатного завода в Хомсе
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    Пальмира: министерство нефти Сирии объявило о начале работы фосфатного завода в Хомсе

    11:58  15 Сентября 2017
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    Пальмира: министерство нефти Сирии объявило о начале работы фосфатного завода в Хомсе

    Пальмира, 15 сентября. Завод по производству фосфатов на востоке Хомса начал работу в рамках экспериментальной эксплуатации.

    В восточной части провинции Хомс около древней Пальмиры началась экспериментальная эксплуатация завода по производству фосфатов, сообщили в министерстве нефти Сирийской арабской республики.

    В ведомстве отметили, что после полного восстановления завода мощность предприятия выйдет на уровень производства порядка миллиона тонн фосфатов в год. Это положительно повлияет на экономическое возрождение Сирии, считают в министерстве.

    Пальмира: министерство нефти Сирии объявило о начале работы фосфатного завода в Хомсе

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #пальмира #хомс #фосфаты
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