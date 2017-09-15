Пальмира: министерство нефти Сирии объявило о начале работы фосфатного завода в Хомсе

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Пальмира, 15 сентября. Завод по производству фосфатов на востоке Хомса начал работу в рамках экспериментальной эксплуатации.

В восточной части провинции Хомс около древней Пальмиры началась экспериментальная эксплуатация завода по производству фосфатов, сообщили в министерстве нефти Сирийской арабской республики.

В ведомстве отметили, что после полного восстановления завода мощность предприятия выйдет на уровень производства порядка миллиона тонн фосфатов в год. Это положительно повлияет на экономическое возрождение Сирии, считают в министерстве.