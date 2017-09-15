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Технологии
Mercedes отзывает более 8,4 тыс авто в России из-за опасной проблемы
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    Mercedes отзывает более 8,4 тыс авто в России из-за опасной проблемы

    13:32  15 Сентября 2017
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    Mercedes отзывает более 8,4 тыс авто в России из-за опасной проблемы

    Москва, 15 сентября. Компания Mercedes объявила об отзыве более 8,3 тысячи автомобилей в России из-за проблем с электроусилителем руля.

    Как уточняется на сайте Росстандарта, отзыву подлежат 8,346 тысячи Mercedes-Benz GLE-/GLE купе-/Е-классов, проданных с 2015 по 2016 годы и С-/GLС-/S-классов, а также 58 авто Mercedes-Benz С-/GLС-/S- классов, реализованных с 2016 по 2017 годы. 

    На всех машинах бесплатно заменят штекерного соединения на электроусилителе рулевого управления, отмечает «Инфореактор».

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #mercedes #отзыв
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