Mercedes отзывает более 8,4 тыс авто в России из-за опасной проблемы

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Москва, 15 сентября. Компания Mercedes объявила об отзыве более 8,3 тысячи автомобилей в России из-за проблем с электроусилителем руля.

Как уточняется на сайте Росстандарта, отзыву подлежат 8,346 тысячи Mercedes-Benz GLE-/GLE купе-/Е-классов, проданных с 2015 по 2016 годы и С-/GLС-/S-классов, а также 58 авто Mercedes-Benz С-/GLС-/S- классов, реализованных с 2016 по 2017 годы.

На всех машинах бесплатно заменят штекерного соединения на электроусилителе рулевого управления, отмечает «Инфореактор».