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Золотые руки: эксперт объяснил популярность российской медицины у иностранцев
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    Золотые руки: эксперт объяснил популярность российской медицины у иностранцев

    12:20  15 Сентября 2017
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    Золотые руки: эксперт объяснил популярность российской медицины у иностранцев

    В Минздраве РФ планируют активно привлекать иностранцев для прохождения лечения в российских учреждениях здравоохранения. По прогнозам ведомства, в течение 10 лет поток медицинских туристов из соседних государств должен увеличиться в 7 раз: с 66 тысяч до 500 тысяч в год, сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы Минздрава Серегея Краевого

    Весной 2017 года по поручению главы государства Владимира Путина в профильном ведомстве был создан проектный офис, основной задачей которого является привлечение пациентов из-за границы. В ряде субъектов будут созданы кластеры, которые будут являться центром притяжения медицинских туристов.

    В 2016 году в бюджет РФ удалось привлечь 1,5 миллиарда рублей за счет оказания платных медицинских услуг иностранцам. Если поступления будут увеличиваться пропорционально количеству граждан других государств, которые приехали получить высококвалифицированную медпомощь, то через 10 лет государственная казна будет пополняться ежегодно более чем на 10 миллиардов.

    Золотые руки: эксперт объяснил популярность российской медицины у иностранцев

    Как сообщил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей президент Российской ассоциации медицинского туризма Константин Онищенко, позитивный настрой министерства здравоохранения по привлечению медицинских туристов более чем оправдан.

    «Увеличение количества граждан, которые приезжают в Россию за получением медицинской помощи, в 7 раз абсолютно реально. За 2016 год и за первое полугодие 2017 года количество пациентов увеличилось на 57%. Интерес к российской медицине растет, потому что в России всегда были высококвалифицированные врачи с золотыми руками. Российские клиники и топовые медицинские центры оснащены высокотехнологичным оборудованием. Поэтому интерес иностранцев более чем оправдан. И, конечно, одна из основных составляющих этого интереса – это разница в стоимости медицинских услуг у нас и за рубежом», — рассказывает эксперт.

    По словам Онищенко, наибольшим спросом пользуются такие направления, как кардиология, травматология, ортопедия, онкология и офтальмология, то есть наиболее затратные направления с финансовой точки зрения. Кроме того, для привлечения иностранцев используются различные механизмы.

    «Например, для граждан Ирана существует такой продукт, как онкостраховка. Жители Ирана могут оплатить такую страховку в своей страховой компании, заключить соответствующее соглашение, и в случае наступления страхового случая пациент будет проходить лечение в Российской Федерации», — объясняет президент Российской ассоциации медицинского туризма.

    Такая страховка стоит всего 250 долларов, а стоимость лечения, которое полностью оплатит страховая компания, составляет 100 тысяч долларов, резюмирует Константин Онищенко.

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    Автор: Михаил Блинов
    #россия #медицина #здравоохранение
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