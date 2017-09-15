Порошенко рассказал, в чем заключается призвание Украины

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Киев, 15 сентября. Призвание Украины заключается в том, чтобы стать «двигателем континентальной экономики», считает украинский президент Петр Порошенко.

Как отметил украинский лидер, в трансатлантическом западном альянсе и «в семье объединенной Европы» и есть историческое место Украины.

«Наше призвание — стать восточной границей европейской цивилизации, контрибутором европейской и мировой безопасности, двигателем континентальной экономики», — отметил политик в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия», передает RT.

Напомним, ранее Порошенко рассказал, что Киев должен сделать для получения членства в ЕС и НАТО.