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Украина
Порошенко рассказал, в чем заключается призвание Украины
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    Порошенко рассказал, в чем заключается призвание Украины

    17:13  15 Сентября 2017
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    Порошенко рассказал, в чем заключается призвание Украины

    Киев, 15 сентября. Призвание Украины заключается в том, чтобы стать «двигателем континентальной экономики», считает украинский президент Петр Порошенко.

    Как отметил украинский лидер, в трансатлантическом западном альянсе и «в семье объединенной Европы» и есть историческое место Украины.

    «Наше призвание — стать восточной границей европейской цивилизации, контрибутором европейской и мировой безопасности, двигателем континентальной экономики», — отметил политик в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия», передает RT

    Напомним, ранее Порошенко рассказал, что Киев должен сделать для получения членства в ЕС и НАТО.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #украина #порошенко
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