Боевики ИГИЛ начали контрнаступление на востоке провинции Хомс

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Хомс, 15 сентября. Боевики «Исламского государства»* контратаковали САА в центральной части Сирии.

Арабское издание «Аль-Масдар» сообщает о контрнаступлении боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), которое джихадисты предприняли против правительственных войск Сирии в районе Джабб Аль-Джарра около населенного пункта Абу Аль-Табабир. Поселение в настоящий момент контролируют сирийские военные.

Наступление началось с атаки террориста-смертника на заминированном автомобиле, отмечает источник. Игиловцы заявили о 20 погибших военных, а также об уничтоженном танке. Позже командование САА сообщило, что цифры преувеличены «Халифатом», армия вернула контроль над населенным пунктом.

* Организация запрещена на территории РФ.