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Боевики ИГИЛ начали контрнаступление на востоке провинции Хомс
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    Боевики ИГИЛ начали контрнаступление на востоке провинции Хомс

    11:36  15 Сентября 2017
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    Боевики ИГИЛ начали контрнаступление на востоке провинции Хомс

    Хомс, 15 сентября. Боевики «Исламского государства»* контратаковали САА в центральной части Сирии.

    Арабское издание «Аль-Масдар» сообщает о контрнаступлении боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), которое джихадисты предприняли против правительственных войск Сирии в районе Джабб Аль-Джарра около населенного пункта Абу Аль-Табабир. Поселение в настоящий момент контролируют сирийские военные.

    Наступление началось с атаки террориста-смертника на заминированном автомобиле, отмечает источник. Игиловцы заявили о 20 погибших военных, а также об уничтоженном танке. Позже командование САА сообщило, что цифры преувеличены «Халифатом», армия вернула контроль над населенным пунктом.

    Боевики ИГИЛ начали контрнаступление на востоке провинции Хомс

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #игил #саа #хомс
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