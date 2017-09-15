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Экстремалка из Мурманска упала с девятого этажа из-за неисправного снаряжения
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    Экстремалка из Мурманска упала с девятого этажа из-за неисправного снаряжения

    11:46  15 Сентября 2017
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    Экстремалка из Мурманска упала с девятого этажа из-за неисправного снаряжения

    Мурманск, 15 сентября. Двадцатилетняя любительница экстремальных видов спорта едва не погибла после прыжка на «тарзанке» с недостроенного здания в Мурманске. Из-за неисправности прыжкового оборудования девушка рухнула с высоты не менее 33 метров.

    ЧП произошло в ноябре 2015 года. Следственное управление СК РФ по Мурманской области возбудило уголовное дело против организатора экстремальных прыжков с высоты. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью человека.

    «Достоверно зная, что оказываемая им услуга не отвечает требованиям безопасности граждан, неправильно выбрал длину стопорной веревки и предоставил для экстремальных прыжков альпинистское оборудование, многократно ранее находившееся в эксплуатации», — сообщает пресс-служба областного СК РФ.

    Экстремалка из Мурманска упала с девятого этажа из-за неисправного снаряжения

    За едва не ставший роковым прыжок, отмечает следствие, девушка заплатила 900 рублей. Обвиняемый в ходе следствия полностью признал свою вину и раскаялся, материалы дела в ближайшее время будут направлены в суд.

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    Автор: Валентин Меликов
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