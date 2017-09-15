Медведь-людоед растерзал вахтовика с Ямала
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Салехард, 15 сентября. Растерзанный труп пропавшего несколько дней назад мужчины обнаружили в Ямало-Ненецком автономном округе. По предварительным данным, тело пролежало несколько дней.
Объеденный крупным зверем труп нашли в десяти метрах от трассы Сургут-Салехард. Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что на мужчину напал медведь-людоед.
«Личность человека пока неизвестна, по дактилоскопической базе он не проходит», — сообщила Ura.Ru старший помощник руководителя СКР по ЯНАО Елена Демьянова.
По одной из версий, труп принадлежит вахтовику, который пропал десять дней назад, добавила она.