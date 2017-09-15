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Первые фото с места взрыва в метро Лондона появились в Сети
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    Первые фото с места взрыва в метро Лондона появились в Сети

    11:21  15 Сентября 2017
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    Первые фото с места взрыва в метро Лондона появились в Сети

    Лондон, 15 сентября. Первые фото с места взрыва на станции лондонского метро «Парсонс-Грин» появились в Сети. Информацию о ЧП уже подтвердила британская транспортная полиция.

    Ранее газета Metro распространила данные о пострадавших при взрыве: у некоторых пассажиров диагностировали ожоги лица, у нескольких обгорели волосы.

    Кроме того источник издания сообщил, что взрыв произошел в одном из последних вагонов поезда. Взорвался белый контейнер в бесхозной сумке около двери.

    На снимках с места ЧП можно видеть еще горящий контейнер в мешке из продуктового магазина Liddle. Полиция пока не выдвигает каких-либо версий. Все обстоятельства происшествия и точные данные о пострадавших выясняются.

    Как уточняет «Газета.ру», сейчас станция «Парсонс-Грин» закрыта, правоохранители работают на месте происшествия, тут же дежурят врачи скорой.  

    Первые фото с места взрыва в метро Лондона появились в Сети

    Первые фото с места взрыва в метро Лондона появились в Сети

    Первые фото с места взрыва в метро Лондона появились в Сети

    Первые фото с места взрыва в метро Лондона появились в Сети

     

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    Автор: Алексей Громов
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