Китай готов к участию в переговорах по Сирии в Астане

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Пекин, 15 сентября. Китайские дипломаты готовы к участию и принятию на себя конструктивной роли в ходе переговоров по Сирии в Астане. Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин подчеркнула, что Пекин настаивает на политическом решении сирийского вопроса.

Подключиться к работе астанинского мирного процесса Китай рассчитывает со следующей встречи по Сирии в Астане, которая должна состояться в конце октября.

«Мы надеемся, что в ходе следующего раунда астанинских переговоров будут достигнуты позитивные результаты. Китайская сторона поддерживает все усилия, которые способствуют политическому урегулированию сирийского кризиса, и мы готовы сыграть конструктивную роль для этого, — подчеркнула Хуа Чуньин. — Китайская сторона всегда выступала за политическое решение этого вопроса, потому что мы считаем, что это единственный выход из сирийского кризиса».

Напомним, в настоящее время на переговорах в Астане проходит согласование финального документа. Существует ряд вопросов, которые требуют решения, подчеркнул представитель МИД Казахстана.