Симоньян прокомментировала критику немецких журналистов в адрес главы МИД Германии

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Москва, 15 сентября. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала истерикой критику журналистов Der Spiegel в отношении главы МИД Германии Зигмара Габриэля.

Немецкие журналисты обрушились с критикой на главу внешнеполитического ведомства Германии за то, что Зигмар Габриэль дал интервью RT Deutsch. Глава МИД рассказал российским журналистам об инициативе по созданию миссии ООН в Донбассе и заявил о намерении ФРГ содействовать примирению РФ и Украины в целях снятия антироссийских санкций.

Немецкие журналисты сочли это попыткой привлечь больше голосов избирателей. Маргарита Симоньян в своем комментарии назвала подобную критику истерикой издания Der Spiegel, пишет RT.