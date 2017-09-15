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Симоньян прокомментировала критику немецких журналистов в адрес главы МИД Германии
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    Симоньян прокомментировала критику немецких журналистов в адрес главы МИД Германии

    11:15  15 Сентября 2017
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    Симоньян прокомментировала критику немецких журналистов в адрес главы МИД Германии

    Москва, 15 сентября. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала истерикой критику журналистов Der Spiegel в отношении главы МИД Германии Зигмара Габриэля.

     Немецкие журналисты обрушились с критикой на главу внешнеполитического ведомства Германии за то, что Зигмар Габриэль дал интервью RT Deutsch. Глава МИД рассказал российским журналистам об инициативе по созданию миссии ООН в Донбассе и заявил о намерении ФРГ содействовать примирению РФ и Украины в целях снятия антироссийских санкций.

    Немецкие журналисты сочли это попыткой привлечь больше голосов избирателей. Маргарита Симоньян в своем комментарии назвала подобную критику истерикой издания Der Spiegel, пишет RT.

    Симоньян прокомментировала критику немецких журналистов в адрес главы МИД Германии

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    Автор: Алексей Громов
    #фрг #мид #маргарита симоньян #интервью
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