Данные о взрыве в метро Лондона подтвердила полиция

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Лондон, 15 сентября. Британская транспортная полиция подтвердила данные о взрыве в метро Лондона. ЧП произошло на станции «Парсонс-Грин».

Как сообщается в официальном аккаунте полиции в Twitter, сейчас правоохранители находятся на месте событий.

We're aware of an incident at #ParsonsGreen station. Officers are at the scene. The station is closed. More information as we get it. — BTP (@BTP) September 15, 2017

Напомним, ранее информацию о взрыве распространили газета Sun и Metro. По их данным, в результате несколько пассажиров получили ожоги лица, у некоторых обгорели волосы.