Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Курды приближаются к Дейр эз-Зору со стороны Хасаки
Украина
Порошенко предлагает ООН создать «клуб друзей по деоккупации Крыма» 
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Порошенко предлагает ООН создать «клуб друзей по деоккупации Крыма» 

    12:08  15 Сентября 2017
    854

    Порошенко предлагает ООН создать «клуб друзей по деоккупации Крыма» 

    Киев, 15 сентября. Украинский президент Петр Порошенко предлагает организовать международную группу «друзей по деоккупации Крыма» и готов вынести идею на обсуждение Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. 

    Президент Украины Петр Порошенко планирует встретиться в Нью-Йорке с первыми лицами США и представителями Пентагона на проходящей Генассамблее ООН. Ранее он заявлял, что намерен поднять вопрос введения миротворческого контингента в Донбасс. 

    «Во время Генассамблеи ООН обсудим идею создания международного круга друзей деоккупации Крыма для координации совместных шагов и действий», — добавил Порошенко. 

    Крым вошел в состав РФ по результатам референдума в марте 2014 года, Москва рассматривает вопрос принадлежности полуострова давно закрытым несмотря на антироссийскую риторику Киева. 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #донбасс #украина #крым
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 12940

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7485

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5506

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9068

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        31888
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Порошенко предлагает ООН создать «клуб друзей по деоккупации Крыма» 

        Порошенко предлагает ООН создать «клуб друзей по деоккупации Крыма» 

        12:08   15 Сентября 2017
        854
        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        11:26   15 Сентября 2017
        1526
        СМИ сообщили о взрыве в метро Лондона

        СМИ сообщили о взрыве в метро Лондона

        10:53   15 Сентября 2017
        5713
        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        1:47   15 Сентября 2017
        585