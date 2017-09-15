Порошенко предлагает ООН создать «клуб друзей по деоккупации Крыма» 

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Киев, 15 сентября. Украинский президент Петр Порошенко предлагает организовать международную группу «друзей по деоккупации Крыма» и готов вынести идею на обсуждение Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Президент Украины Петр Порошенко планирует встретиться в Нью-Йорке с первыми лицами США и представителями Пентагона на проходящей Генассамблее ООН. Ранее он заявлял, что намерен поднять вопрос введения миротворческого контингента в Донбасс.

«Во время Генассамблеи ООН обсудим идею создания международного круга друзей деоккупации Крыма для координации совместных шагов и действий», — добавил Порошенко.

Крым вошел в состав РФ по результатам референдума в марте 2014 года, Москва рассматривает вопрос принадлежности полуострова давно закрытым несмотря на антироссийскую риторику Киева.