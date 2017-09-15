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Донбасс: 15 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ
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    Донбасс: 15 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ

    11:18  15 Сентября 2017
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    Донбасс: 15 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ

    Донецк, 15 сентября. Районы 15 населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР) попали под обстрелы со стороны подразделений украинской армии. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на заявление оперативного командования республики.

    Согласно приведенным данным, за минувшие сутки ВСУ нарушили режим прекращения огня 37 раз. При обстреле были применены гранатометы, вооружение БМП и БТП, минометы, а также стрелковое оружие.

    В настоящее время уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

    Напомним, ранее сообщалось, что украинские силовики в течение четверга 14 сентября открывали огонь по территории Луганской народной республики 10 раз.

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #днр #донбасс
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