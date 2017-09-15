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Боевики ИГИЛ начали контрнаступление на востоке провинции Хомс
Россия
Алеппо: Россия провела гуманитарную акцию в городе Умм Аль-Хайат
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    Алеппо: Россия провела гуманитарную акцию в городе Умм Аль-Хайат

    10:57  15 Сентября 2017
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    Алеппо: Россия провела гуманитарную акцию в городе Умм Аль-Хайат

    Алеппо, 15 сентября. Российские военные доставили жителям населенного пункта Умм Аль-Хайат почти две тонны продовольствия.

    Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике провели 1611 гуманитарную акцию на территории САР. За минувшие сутки в населенный пункт Умм Аль-Хайат было доставлено 1,7 тонны продуктов питания. Медицинскую помощь получили 270 сирийцев.

    Российские военнослужащие продолжают переговоры о присоединении к режиму прекращения огня с лидерами вооруженных формирований в провинциях Алеппо, Хомс, Хама, Дамаск и Эль-Кунейтра. К режиму перемирия присоединились 233 вооруженные группировки.

    Алеппо: Россия провела гуманитарную акцию в городе Умм Аль-Хайат

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #гумпомощь #алеппо
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