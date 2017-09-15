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Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной
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    Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

    11:26  15 Сентября 2017
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    Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

    Парковка у посольства Соединенных Штатов в Москве стала общедоступной из-за острой нехватки мест для машин в центре города. Об этом сообщили в администрации московского парковочного пространства. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Госдеп недоволен

    Дорожные знаки, которые позволяют американским и британским дипломатам оставлять автомобили на обочине проезжей части, по инициативе ГИБДД были убраны также возле генерального консульства Соединенных Штатов во Владивостоке и Екатеринбурге. В Санкт-Петербурге на месте нелегальной парковки у американского дипломатического объекта появилась дорожная разметка, которая обозначает пешеходный переход и возможность разворота для автомобилей.

    Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

    В свою очередь, как сообщает RT, Государственный департамент США намерен обратиться по данному вопросу в российское министерство иностранных дел. При этом в американском ведомстве не уверены, что эти действия стали ответным шагом Российской Федерации в обмене дипломатическими санкциями.

    Ответные меры

    Юрий Голубь, эксперт фонда «Народная дипломатия» и экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня», отметил в комментарии ФАН, что своими действиями в отношении российских дипломатов американские власти в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение международным правом. Разумеется, ответные действия — сокращение количества дипломатов, ограничение парковки, возможное ограничение передвижения американских представителей по России и другие подобные меры — не сулят ничего хорошего.

    «В условиях постоянного нарастания противоречий между нашими странами любые ограничения дипломатических контактов опасны. Но у России просто нет иного выхода — не отреагировать на хамство просто невозможно. Думаю, дипломатическая война прекратится, как только этого действительно захочет американская сторона — российский МИД явно не заинтересован нагнетать напряженность. Но в последнее время предсказать, на какие еще выходки готовы пойти американцы, трудно. Ситуация может зайти очень далеко, вплоть до полного разрыва», — добавил политолог.

    Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

    Разумеется, отметил эксперт, как уже подчеркнул наш МИД, ликвидация незаконной парковки не может считаться дипломатической мерой. Вопрос в том, почему это не было сделано раньше. В ситуации хамского поведения американцев в отношении отечественных дипломатов, ни о каких негласных преференциях для представителей дипкорпуса США не может быть и речи.

    Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров 11 сентября сообщил, что Москва приведет условия работы дипломатических миссий России и Соединенных Штатов к полному паритету.

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    Автор: Илья Муромский
    #россия #сша
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