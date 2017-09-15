Американский сенатор оценил отказ прекратить войну в Ираке и Афганистане

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Вашингтон, 15 сентября. Отказ американского сената отозвать разрешение Пентагона на ведение боевых действий в Ираке и Афганистане говорит о том, что «партия войны» в американском парламенте сейчас сильна как никогда. Такое мнение высказал сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол, который выступил автором предложения о прекращении военных действий, заявив, что выступает против «неправомочной, необъявленной и неконституционной войны».

«Партия войны» сейчас упрочила свои позиции в конгрессе. Руководство всегда идёт у них на поводу. Они неоконсерваторы; они всегда проводят более агрессивную внешнюю политику», — заявил в связи с этим Пол.

Сенатор от Кентукки уверен, что «ястребы» в американском конгрессе наживаются на войне, сообщает RT.

«Поэтому иногда они говорят: «Давайте устроим маленькую войну — маленькую холодную войну, чтобы заработать побольше денег», — сетует сенатор Пол.

Напомним, война в Афганистане недавно была признана самым длительным вооруженным конфликтом, в котором участвовали США в течение своей истории. В настоящее время на службу в Афганистан отправились дети тех военных, которые воевали с силами «Талибана»* и «Аль-Каиды»* (обе группировки запрещены в России) в начале 2000-х годов.

* Организация запрещена на территории РФ.