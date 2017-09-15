Сирия: Россия за сутки зафиксировала шесть нарушений в зонах деэскалации

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Москва, 15 сентября. Военное ведомство России оценивает ситуацию в зонах деэскалации как стабильную.

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировали шесть случаев стрельбы в провинциях Хама (1), Дамаск (3) и Алеппо (2). Турция заявила о четырех случаях нарушения режима прекращения боевых действий в Дамаске и Хаме.

Нарушения носили характер беспорядочной стрельбы из легкого вооружения в районах, контролируемых боевиками террористических группировок «Джебхат ан-Нусра*» и «Исламское государство*» (формирования запрещены в России).

* Организация запрещена на территории РФ.