Миротворцы ООН в Донбассе помогут реализовать минские соглашения — Порошенко

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Киев, 15 сентября. Украинский президент Петр Порошенко заявил, что введение миротворческого контингента ООН в Донбасс является необходимым компонентом для реализации соглашений, заключенных в Минске.

Представитель Госдепартамента США сообщил, что идея разместить миротворцев ООН на востоке Украины достойна изучения, в том числе расширение мандата. Президент Украины Петр Порошенко выразил удовлетворение в связи с теми, что США поддержали введение миротворцев на всей территории Донбасса.

«Вы должны понять, это не потому, что им хочется видеть больше вооруженных людей в Донбассе. Это абсолютно неотъемлемый компонент дорожной карты минских договоренностей», — сказал он.

Порошенко считает, что именно миротворцы смогут стать гарантом реализации минских соглашений. Напомним, что инициатива ввести миротворцев Организации Объединенных Наций в Донбасс принадлежит российскому лидеру Владимиру Путину. Однако Москва считает, что целью миссии является обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ — контингент предлагается разместить по линии фронта.