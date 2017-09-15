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Украина
Миротворцы ООН в Донбассе помогут реализовать минские соглашения — Порошенко
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    Миротворцы ООН в Донбассе помогут реализовать минские соглашения — Порошенко

    10:55  15 Сентября 2017
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    Миротворцы ООН в Донбассе помогут реализовать минские соглашения — Порошенко

    Киев, 15 сентября. Украинский президент Петр Порошенко заявил, что введение миротворческого контингента ООН в Донбасс является необходимым компонентом для реализации соглашений, заключенных в Минске. 

    Представитель Госдепартамента США сообщил, что идея разместить миротворцев ООН на востоке Украины достойна изучения, в том числе расширение мандата. Президент Украины Петр Порошенко выразил удовлетворение в связи с теми, что США поддержали введение миротворцев на всей территории Донбасса. 

    «Вы должны понять, это не потому, что им хочется видеть больше вооруженных людей в Донбассе. Это абсолютно неотъемлемый компонент дорожной карты минских договоренностей», — сказал он.

    Порошенко считает, что именно миротворцы смогут стать гарантом реализации минских соглашений. Напомним, что инициатива ввести миротворцев Организации Объединенных Наций в Донбасс принадлежит российскому лидеру Владимиру Путину. Однако Москва считает, что целью миссии является обеспечение безопасности сотрудников ОБСЕ — контингент предлагается разместить по линии фронта. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #петр порошенко #донбасс #украина
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