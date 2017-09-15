Эксперты оценят перспективы российско-турецкого партнерства

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АНО «Центр изучения современной Турции» совместно с исследовательским центром «TRT World» проводят экспертную дискуссию на тему:

«Внешняя политика Турции после 15 июля. Перспективы российско-турецкого партнерства в современных международных процессах».

Основные выступающие:

Заместитель координатора Межпарламентской группы дружбы Россия — Турция, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев.

Заместитель генерального председателя и официальный представитель Партии справедливости и развития, экс-министр культуры и туризма Турецкой республики Махир Унал.

К дискуссии также приглашены российские тюркологи, специалисты в области международных отношений, а также представители российской и турецкой прессы.

Мероприятие состоится 15 сентября в Москве в отеле «Марриотт Грандъ» по адресу: ул. Тверская, 26/1. Начнется дискуссия в 14.00 в зале «Архангельский-Павловский».