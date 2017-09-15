«Россия» запретит на борту издания, пишущие об авиакатастрофах

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Москва, 15 сентября. Авиакомпания «Россия» выдвинула главное условие компаниям, которые продают периодические издания для распространения в самолетах перевозчика. Теперь в газетах и журналах не должно быть статей, рассказывающих об авиационных катастрофах и авариях.

Компания, которая будет доставлять «периодику» на борт, должна строго отслеживать каждый номер и, в случае нарушения этого условия, заранее информировать авиакомпанию.

При том, что «Россия» распространяет такие газеты, как «Коммерсант», «Комсомольская правда», «Известия», отследить отсутствие в них расследований громких авиационных происшествий достаточно трудно.

К поставляемой на борт продукции предъявлен еще ряд требований — никаких статей, содержащих информацию, порочащую авиакомпанию «Россия» или ее сотрудников. Даже если это связано с непосредственно выполняемой ими работой. Кроме этого, не должно быть рекламы любых других авиакомпаний, кроме тех, которые входят в группу «Аэрофлот».