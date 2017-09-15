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Происшествия
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Происшествия
Жителя Ставрополя заподозрили в развращении 13-летней дочери
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    Жителя Ставрополя заподозрили в развращении 13-летней дочери

    10:43  15 Сентября 2017
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    Жителя Ставрополя заподозрили в развращении 13-летней дочери

    Ставрополь, 15 сентября. Жителя Ставрополя подозревают в том, что он в течение почти что года развращал собственную малолетнюю дочь. Следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело против мужчины.

    «По данным следствия, с ноября 2016 по сентябрь текущего года 49-летний житель Ставрополя в своей квартире систематически совершал в отношении своей 13-летней дочери развратные действия», — сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

    В настоящее время мужчина задержан, следственные органы провели осмотр места происшествия. Расследование уголовного дела продолжается. Максимальное наказание по соответствующим статьям УК РФ составляет до 20 лет лишения свободы.

    Жителя Ставрополя заподозрили в развращении 13-летней дочери

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    Автор: Валентин Меликов
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