Жителя Ставрополя заподозрили в развращении 13-летней дочери

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Ставрополь, 15 сентября. Жителя Ставрополя подозревают в том, что он в течение почти что года развращал собственную малолетнюю дочь. Следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело против мужчины.

«По данным следствия, с ноября 2016 по сентябрь текущего года 49-летний житель Ставрополя в своей квартире систематически совершал в отношении своей 13-летней дочери развратные действия», — сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

В настоящее время мужчина задержан, следственные органы провели осмотр места происшествия. Расследование уголовного дела продолжается. Максимальное наказание по соответствующим статьям УК РФ составляет до 20 лет лишения свободы.