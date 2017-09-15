Жидкие котики и огромные уши пожилых: кто и за что получил Шнобелевскую премию-2017

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Кембридж (США), 15 сентября. Ученые, отметившиеся самыми остроумными и нелепыми исследованиями, получили Шнобелевскую премию-2017. Торжественная церемония награждения состоялась в гарвардском театре Сандерс. Десяти лауреатам вручили статуэтки в виде человеческой головы и вопросительным знаком над ней, а также по 10 млн зимбабвийских долларов

Среди обладателей, в частности, оказались авторы исследований о том, почему кошки, оказывается, являются жидкостью, а также о том, почему уши пожилых людей кажутся очень большими.

Французский учёный Марк Антуан Фардин получил шнобелевскую премию по физике. В своем труде «О реологии кошек» он утверждает, что кошек можно считать не только твёрдым телом. По его мнению, благодаря способности принимать форму сосуда, в котором они лежат, кошки являются жидкостью.

Британские учёные за исследование «Почему у старых людей большие уши» стали обладателями Шнобелевской премию по анатомии. Им удалось определить, что каждый год уши взрослого человека вырастают примерно на 0,22 мм, однако, как отмечает RT, вопрос об этом пока остается открытым.

А премию мира присудили команде ученых за работу «Игра на диджериду как альтернативный способ лечения синдрома обструктивного апноэ во сне». В исследовании говорится о том, что игра на музыкальном инструменте австралийских аборигенов позволяет ,бороться с храпом и прерыванием дыхания во время сна

