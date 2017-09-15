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ВКС РФ пять раз за неделю поднимались в воздух для перехвата иностранных самолетов
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    ВКС РФ пять раз за неделю поднимались в воздух для перехвата иностранных самолетов

    10:29  15 Сентября 2017
    236

    ВКС РФ пять раз за неделю поднимались в воздух для перехвата иностранных самолетов

    Москва, 15 сентября. ВКС РФ не допустили ни одного нарушения воздушных границ России.

    Российские военные летчики за минувшую неделю пять раз перехватывали иностранные самолеты-разведчики, сообщает министерство обороны РФ. Отмечается, что воздушную разведку у российских границ вели 37 летательных аппаратов различных стран. 25 самолетов были замечены у западных границ, один летательный аппарат приблизился к России с юго-западного направления, восемь самолетов курсировали на арктическом стратегическом направлении и три на восточном.

    В военном ведомстве РФ подчеркивают, что на прошлой неделе ВКС РФ было перехвачено девять воздушных разведчиков.

    ВКС РФ пять раз за неделю поднимались в воздух для перехвата иностранных самолетов

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    Автор: Алексей Громов
    #вкс рф #перехват #граница #разведчик
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