ВКС РФ пять раз за неделю поднимались в воздух для перехвата иностранных самолетов

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Москва, 15 сентября. ВКС РФ не допустили ни одного нарушения воздушных границ России.

Российские военные летчики за минувшую неделю пять раз перехватывали иностранные самолеты-разведчики, сообщает министерство обороны РФ. Отмечается, что воздушную разведку у российских границ вели 37 летательных аппаратов различных стран. 25 самолетов были замечены у западных границ, один летательный аппарат приблизился к России с юго-западного направления, восемь самолетов курсировали на арктическом стратегическом направлении и три на восточном.

В военном ведомстве РФ подчеркивают, что на прошлой неделе ВКС РФ было перехвачено девять воздушных разведчиков.