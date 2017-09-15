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Новости Новоросии: СБУ использует «Айдар» и «Правый сектор» для вербовки жителей ЛНР, Лозовое под огнем ВСУ
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    Новости Новоросии: СБУ использует «Айдар» и «Правый сектор» для вербовки жителей ЛНР, Лозовое под огнем ВСУ

    10:55  15 Сентября 2017
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    Айдар

    Новороссия, 15 сентября. СБУ использует боевиков нацбатальона «Айдар» и членов запрещенной в России радикальной организации «Правый сектор» для насильственной вербовки жителей ЛНР. За минувшие сутки ВСУ 10 раз нарушали «режим тишины» и обстреливали позиции армии Луганской народной республики. Последние новости Донбасса — в материале Федерального агентства новостей.

    Насильственная вербовка от СБУ

    Командование Службы безопасности Украины задействует боевиков «Айдара» и «Правого сектора»* для насильственной вербовки жителей ЛНР, сообщили в пресс-службе МГБ народной республики.

    «Житель ЛНР Алексей Проскурин был похищен неонацистами в селе Трехизбенка и доставлен в управление СБУ, где сотрудник с позывным «Веласкес» попытался склонить Проскурина к «добровольному» сотрудничеству», — рассказали в ведомстве.

    В ЛНР отмечают, что получив отказ, сотрудник СБУ вновь вызвал членов нацбатальона, которые вывезли похищенного в лес и, угрожая физической расправой, заставили принять условия. По словам пострадавшего, он всего лишь пытался навестить на подконтрольной ВСУ территории тяжелобольную бабушку и никакого отношения к силовым структурам народной республики не имеет.

    ОПГ "Айдар"

    «К нам в Трехизбенку приехали украинцы: «Правый сектор» и «Айдар». Мне сказали пройти с ними. Мне надели мешок на голову, вывели на улицу, посадили в машину, вывезли в лес и заставили копать яму. Я выкопал яму глубиной чуть выше колена и меня поставили на колени. Они сказали «огонь» и сделали две очереди справа и слева, я, конечно, испугался. Потом сказали: «ну что «сепар», ты будешь сотрудничать?» и я молча кивнул», — вспоминает мужчина.

    Стоит также отметить, что Проскурину был присвоен оперативный псевдоним «Каплай», его готовили к сбору данных составляющих военную тайну ЛНР. Однако сразу же после возвращения в Стаханов, «завербованный» агент СБУ обо всем рассказал сотрудникам МГБ республики.

    ВСУ обстреливают ЛНР

    За минувшие сутки украинские военные 10 раз открывали огонь по позициям народной милиции ЛНР, сообщили в пресс-службе силового ведомства республики.

    Сообщается, что под обстрелы ВСУ попали районы поселков городского типа Фрунзе, Донецкий и Калиново, поселка Красный Яр, сел Желобок, Сокольники и Лозовое. При этом украинские силовики активно использовали 120-мм и 82-мм минометы, штатное вооружение боевых машин пехоты, станковые противотанковые гранатометы, автоматические гранатометы РПГ и стрелковое вооружение различного калибра.

    Артиллерия ВСУ

    Напомним, что с осени 2014 года участники контактной группы более десяти раз достигали соглашения по соблюдению «режима тишины» в Донбассе. Однако солдаты ВСУ неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с минскими соглашениями.

    Блокада Донбасса дала «не те результаты»

    Депутат Верховной рады от фракции «Самопомощь» Наталия Веселова выступила с предложением к депутатам ВР принять закон о прекращении экономической и транспортной блокады Донбасса. К слову, законопроект уже зарегистрирован на сайте парламента.

    Ранее украинские радикалы, в том числе депутаты Рады, заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате на Украине с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике. В ответ на блокаду со стороны радикалов власти народных республик ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в регионе.

    Депутаты Верховной Рады

    После этого Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил предложение о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Согласно решению Киева, блокада будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Сергей Чемеков
    #днр #всу #киев #лнр #донецк #правый сектор #луганск #азов #сбу #народные республики #нацбаты
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